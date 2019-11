Onsdagens handel på New York-børsen starter i rødt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,31 prosent og står i 8.544,41 poeng, mens Dow Jones står i 27.877,82 poeng etter en nedgang på 0,20 prosent.

«Markedsbevegelsene det siste døgnet vitner om økt pessimisme. Høye oljelagertall fra USA skapte bekymring om svak global økonomisk vekst, og bidro til at oljeprisen falt videre», skriver sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, i en rapport onsdag.

Haugland trekker blant annet frem nattens nyhet om begredelig eksportutvikling for Japan, og tolker det som et klart tegn på de negative ringvirkningene av handelskrigen mellom USA og Kina.