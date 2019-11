Bredt fall på Wall Street

Reuters meldte tidligere i kveld om at handelseksperter, samt representanter med nærhet til Trump-administrasjonen tror at en delvis handelsavtale ikke vil bli signert før 2020. Grunnen skal være at Kina ikke er tilstrekkelig fornøyde med innholdet i avtalen, og trolig må avgifter som trer i kraft 15. desember på varer tilsvarende 156 milliarder dollar trekkes tilbake før Kina signerer.

Trump på sin side uttalte tirsdag at avgiftene vil øke ytterligere dersom Kina ikke signerer.

Videre har det amerikanske senatet vedtatt at de vil støtte opp under de pågående demonstrasjonene i Hong Kong. Det har medført at Kina nå har anklaget USA for å blande seg i innenrikssaker, og har følgelig ikke bedret forholdet mellom landene.

Signaler fra Federal Reserve

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve var onsdag ute med en oppdatering vedrørende ytterligere rentekutt. Kort oppsummert så ser sentralbanken liten grunn til å kutte renten ytterligere. Fed kuttet forrige måned renten med 25 basispunkter til 1,5 prosent, dette representerte det tredje kuttet så langt i år. Donald Trump har ikke vært fremmed for å offentlig kritisere pengepolitikken.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,41 prosent til 27.819,80. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen er 11 av selskapene i grønt onsdag. Dagens vinner er flyprodusenten Boeing som er opp 1,02 prosent. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgan er ned henholdsvis 1,04 og 0,81 prosent. Videre falt tech-gigantene Apple og Microsoft henholdsvis 1,27 og 0,29 prosent.

S&P 500 endte ned 0,38 prosent til 3.108,34.

Nasdaq Composite falt 0,51 prosent til 8.526,73.

Øvrige amerikanske aksjer som Tesla og Google-eier Alphabet er ned 2,03 og 0,94 prosent.

Cannabis Rally

Cannabis-aksjer steg bredt onsdag etter at den amerikanske kongressen har godtatt en forespørsel om å bringe legalisering opp til diskusjon. Sektoren steg bredt, og øverst troner Curaleaf som er opp hele 15 prosent.

VIX-indeksen, populært omtalt som fryktindeksen steg 0,39 prosent til 12,91.

Oljeprisen stiger kraftig onsdag. Et fat brent og WTI-olje omsettes i skrivende stund 62,46 og 56,91 dollar fatet, opp henholdsvis 2,54 og 3,08 prosent.

Gullprisen endte ned 0,05 prosent, og en unse gull omsettes for 1.473,40 dollar.

Tremånedersrenten steg 0,5 basispunkter til 1,572 prosent.

Renten på toåringen falt 2,9 basispunkter til 1,561 prosent.

Tiåringen falt 5,6 basispunkter til 1,734 prosent.

30 åringen falt 5,4 basispunkter til 2,199 prosent.