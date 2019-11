Sonos skuffet i fjerde kvartal

Selskapet melder om et resultat etter skatt for fjerde kvartal på minus 29,6 millioner dollar, tilsvarende minus 28 cent i resultat per aksje. På forhånd var det ventet et tap på minus 22 cent fra analytikerne, ifølge MarketWatch.

Inntektene beløp seg til 294,2 millioner dollar mot forventet 289 millioner dollar. I løpet av kvartalet forventet selskapet å ta et engangstap tilsvarende 30 millioner dollar på EBITDA grunnet tariffene som tiltrådte i september.

Konsernsjef Patrick Spence kunne fortelle MarketWatch at han ser positivt på fremtiden ettersom nye produktlanseringer forventes, samt samarbeid med møbelgiganten Ikea.