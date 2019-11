dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er torsdag morgen ned omlag 0,3 prosent.

Brent-oljen omsettes for 62,23 dollar fatet, ned 0,27 prosent, mens WTI-oljen faller 0,25 prosent til 56,87 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,49 dollar ved børsslutt onsdag.

Berntsens spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,2] prosent.

«Oslo Børs (OBX-indeksen), i likhet med de toneangivende indeksene i USA, falt rundt 0,4 prosent onsdag. Investorene frykter nå at USA og Kina ikke vil klare å lande den mye omtalte «fase-en» avtalen inneværende år», skriver Berntsen i en oppdatering.

«Mao. skal partene stå for langt fra hverandre på nåværende tidspunkt at det ikke vil være mulig å komme til enighet innen årets gjenværende uker. Gitt dette, kan det tenkes at handelskrigen vil stramme seg ytterligere til ved at Trump hever tollbarrierene på ny den 15. desember, som tidligere annonsert», fortsetter analytikeren.

Bredt børsfall i Asia

Asia-børsene faller bredt torsdag, etter rykter om at en fase 1-avtale mellom USA og Kina trolig ikke blir signert innen nyttår.

I Japan faller Nikkei 0,74 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,39 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,38 prosent, og CSI 300 er ned 0,59 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,16 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 1,49 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,74 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,87 prosent.

Bredt fall på Wall Street

De ledende indeksene på Wall Street endte alle i rødt etter nyheter om at en fase-en avtale trolig må vente til 2020.

Dow Jones falt 0,41 prosent til 27.819,80. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen var 11 av selskapene i grønt onsdag ved stengetid.

Onsdagens vinner var flyprodusenten Boeing.

S&P 500 endte ned 0,38 prosent til 3.108,34, mens Nasdaq Composite falt 0,51 prosent til 8.526,73.

VIX-indeksen, populært omtalt som fryktindeksen, steg 0,39 prosent til 12,91,

Oljeprisen steg også kraftig onsdag. Et fat brent og WTI-olje ble ved stengetid i USA omsatt for 62,46 og 56,91 dollar fatet, opp henholdsvis 2,54 og 3,08 prosent.

Gullprisen endte ned 0,05 prosent, og en unse gull ble omsatt for 1.473,40 dollar.

Tremånedersrenten steg 0,5 basispunkter til 1,572 prosent, mens renten på toåringen falt 2,9 basispunkter til 1,561 prosent.

Tiåringen falt 5,6 basispunkter til 1,734 prosent og 30 åringen falt 5,4 basispunkter til 2,199 prosent.

Hovedindeksen ned

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,30 prosent før den sluttet på 900,83 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 4,2 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje ble ved stengetid omsatt for 61,49 dollar, opp 0,95 prosent.

Equinor falt 1,64 prosent til 171 kroner.

Ny Norwegian-sjef

Onsdag ble det klart at Jacob Schram er ansatt som ny konsernsjef i Norwegian fra 1. januar 2020.

Schram har 30 års erfaring fra internasjonale selskaper, med ledererfaring fra både Circle K, Statoil Fuel & Retail, McDonald's og McKinsey.

Norwegian-aksjen falt 1,73 prosent til 39,87 kroner på Oslo Børs onsdag.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 3. kvartal:

Höegh LNG Holdings: Kl. 07:00, webcast kl. 09:00

BW LPG: Kl. 08:00, webcast/tlf kl. 14:00

Eidesvik Offshore: Kl. 08:30 hos Rederiforbundet

Nordic Mining: Kl. 10:00 selskapets lokaler, webcast

Salmones Camanchaca: Kl. 15:00, presentasjon i Chile fredag

Golden Ocean Group: Kl. 15:00 webcast/tlf

Seadrill: Kl. 15:00 webcast/tlf

SFL Corporation: Kl. 16:00 webcast/tlf

ADS Crude Carriers

Makro:

Norge: Olje- og gassinvesteringer, kl. 08:00

OECD: Konjunkturprognose, kl. 11:00

ØMU: ESB referat fra rentemøte, kl. 13:30

USA: Philadelphia Fed-indeks november, kl. 14:30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30

USA: Salg eksisterende boliger oktober, kl. 16:00

USA: Ledende indikator oktober, kl. 16:00

ØMU: Forbrukertillit november, kl. 16:00

Annet:

Nordic Nanovector: Presentasjon på Jefferies Healthcare Conference i London

Gentian Diagnostics: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler i Moss, kl. 10:00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16:30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)