Daniel Kjørberg Siraj trekker seg fra Veidekke-styret

Veidekke offentliggjorde onsdag 13. november 2019 at selskapet har besluttet å dele konsernet i to separate virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur.

Veidekkes styremedlem Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, har torsdag meddelt selskapet at han midlertidig ikke vil delta i Veidekkes styrearbeid så lenge den meddelte prosessen rundt Veidekke Eiendom er pågående i selskapet.

Årsaken til dette er at OBOS, på bakgrunn av Veidekkes melding om ny eierstruktur for eiendomsvirksomheten, har kommet til at OBOS ønsker å stå fritt til å vurdere egne strategiske interesser i prosessen.