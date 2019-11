Ving kjøper spansk hotellselskap

Vinggruppen i Norden kjøper det spanske hotellselskapet AROE, går det frem av en melding.

Selskapet eier 12 hotell med cirka 2.000 rom på Mallorca, Menorca og Kanariøyene.

– Vi er glad for at vi nå har sikret noen av våre best likte hotell også for fremtiden, og at vi gjennom oppkjøpet også skaper nye muligheter for å vokse med nye hotell i Middelhavsområdet og på Kanariøyene, sier Magnus Wikner, konsernsjef i Vinggruppen i Norden.

Hotellene ble sikret for sommeren 2020 for de nordiske gjestene i forbindelse med Thomas Cooks konkurs, men kjøpet gjør at disse populære hotellene nå beholdes i Vinggruppen på lengre sikt.