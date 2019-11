Wilson har økt tro på markedet - kjøper to skip

Wilson har inngått avtale om kjøp av to bulkskipene MV Lauren C og MV Nicole C, begge på 5.000 dødvekttonn (dwt).

Skipene forventes overtatt i løpet av første kvartal 2020, og ved overtakelse vil begge skipene bli gitt Wilson-nanv.

Finansiering av kjøpet skjer ved egenkapital og trekk på selskapets lånefasilitet i bank. Kjøpet av Mv Lauren C og Mv Nicole C markerer tilvekst til dagens flåte med to skip, opplyses det.

«Kjøpet underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet og er selskapets første skip i 5.000 dwt-segmentet», skriver selskapet.