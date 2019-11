Roger Berntsen har et litt spesielt rituale hver morgen

Aksjeekspert Roger Berntsen i Nordnet pendler daglig fra Askim til Oslo, en god time fra dør til dør. På toget gjør han to ting. Han skriver morgenkommentaren sin og han hører på en lydbok. Og det er den samme lydboken hver dag.

Onsdag var Berntsen gjest i FaTV og her forklarte han hvorfor han liker Mowi, Salmar, Tomra, AkerBP og de andre aksjene i porteføljen.

Han fortalte også hvorfor han må høre den samme lydboken hver dag.

Lydbok på 3,5X hastighet

- En helt annen ting Roger, du pendler fra Askim til Oslo hver dag, og du fortalte nylig at du hører på samme lydbok hver dag. Hvilken lydbok er det?

- Det er en bok skrevet av Philip Fisher - Common Stocks and Uncommon Profits.

- Men hvorfor må du høre den hver dag?

Jo, fordi det er ryggmargen min. Jeg hører en bok på 3,5X hastighet, lydbok. På ordentlig måte bruker du en tre, fire timer, men med en lydbok på 3,5X hastighet så ...

- Da rekker du å høre den får du kommer på jobb da?

- Ja.

- Hver dag?

- Ja, hver dag.

- Blir du ikke litt ensporet av det?

Jo. Det er hele greia. Det er for å prøve å få vekk alt som har med følelser å gjøre, sant. Du vet hva du skal se i et selskap, hva du skal ha fokus på. Jeg er ikke så opptatt av hva selskapene driver med, men at jeg ser at de bygger på tidligere suksesshistorier, forklarte han blant annet.

Du kan også høre hele intervjuet med Roger Berntsen på vår podcast