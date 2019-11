OECD: Økt nedsiderisiko og fortsatt dempede vekstutsikter

OECD venter at den globale veksten blir 2,9 prosent i 2019, og 2,9 prosent i 2020.

Det kommer frem i siste utgave av «Economic Outlook», som ble publisert torsdag.

Til sammenlignet var det en global vekst på 3,5 prosent i 2018.

De globale vekstutsiktene er ifølge OECD fortsatt dempet, med økt nedsiderisiko. Det er et økende antall signaler på at nedgangskonjunkturen fester seg, med en nedgang i nesten alle økonomier i år og stagnert global handel.

Tilliten og investeringene påvirkes

«Fortsatt økte handelsspenninger siden mai medfører en stadig større usikkerhet som påvirker tilliten og investeringene», skriver OECD og legger til.

«Alt i alt indikerer dette en vekstrate på rundt 3 prosent de kommende årene, den svakeste veksten siden finanskrisen».

OECD peker på at et sterk marked støtter opp om private inntekter og forbruk på kort sikt, og at pengepolitiske tiltak i mange økonomier holder aktivaprisene oppe.

I mange land forblir dog det finanspolitiske handlingsrommet begrenset, men et virkemiddel for å øke veksten er ifølge OECD å utnytte det lave rentenivået.

Norge

Når det gjelder Norge venter OECD en vekst i fastlands-BNP på 2,5 prosent i 2019. For 2020 og 2021 ventes det en vekst på 2,0 prosent 1,7 prosent.

Til sammenligning var det i forrige rapport (mai) ventet henholdsvis 2,0 prosent og 1,9 prosent i 2019 og 2020.

OECD viser til at BNP-veksten for fastlandsøkonomien har vært robust, men anslår at veksten vil avta som følge av økte kapasitetsbegrensninger og redusert eksport- og investeringsvekst.