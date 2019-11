XXL i all-time low på Oslo Børs

Oslo Børs gikk ned 0,08 prosent ned til 900,08 poeng torsdag.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,5 milliarder kroner.

Olje

Brent-oljen var ved børsens stengetid opp 1,22 prosent til 63,16 dollar pr. fat. WTI-oljen steg 1,61 prosent til 57,93 dollar fatet.

Equinor steg 1,52 prosent til 173,60 kroner, mens Aker BP gikk ned 0,27 prosent til 261,30 kroner.

Tre ganger all-time low

XXL falt 2,14 prosent til 15,08 kroner. Det er bunnotering for aksjen på Oslo Børs. Hittil i år er aksjen ned 62,52 prosent. I tredje kvartal leverte sport- og fritidsbutikken svake tall og nettsalget går sakte. Onsdag spådde DNB Markets at problemene vil fortsette i 2020.

BRAbank nådde også all-time low. Aksjen sank 7,69 prosent til 0,78 kroner. De leverte 29. oktober et resultat etter skatt på minus 26,5 millioner i tredje kvartal.

REC Silicon fullførte torsdagens hattrick for all-time law. Aksjen ramlet 2,76 prosent til 2,75 kroner. Onsdag halverte HSBC kursmålet på REC Silicon fra seks til tre kroner med hold-anbefaling.

Vinnere

Wilson-aksjen klatret 24,29 prosent til 22,00 kroner. Selskapet meldte torsdag morgen at de har inngått en avtale om kjøp av to bulkskip, MV Lauren C og MV Nicole C.

BW LPG meldte om rekordkvartal, og var en annen børsvinner. Aksjen lettet 11,21 prosent til 77,40 kroner.

Flex LNG fortsatte oppturen fra onsdag, da de la frem gode kvartalstall. Samt at den Singapore- og Hongkong-baserte shippingfamilien som ledes av Andreas Sohmen-Pao hadde kjøpt flere aksjer. Aksjen gikk opp 7,30 prosent til 89,70 kroner.

Voldsomt fall for Seadrill

Seadrill endte som dagens børstaper, ned 19,15 til 9,71 kroner. Selskapet leverte knallrøde kvartalstall, samtidig som det ble kjent at John Fredriksen går ut av styret etter 14 år. Han erstattes av Glen Ole Rødland. Aksjen hoppet frem og tilbake før lunsj, før den sank kraftig utover dagen.

Havyard Group ble en annen børstaper. Mandag kom nyheten om at egenkapitalen i datterselskapet Havyard Ship Technology er tapt. Onsdag annonserte selskapet at de dropper kvartalstall. Aksjen ble svekket med 5,83 prosent til 2,26 kroner.