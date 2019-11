Torsdagens handel på New York-børsen starter i rødt

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt beskjedne 0,03 prosent og står i 8.524,33 poeng, mens Dow Jones står i 27.786,41 poeng etter en nedgang på 0,12 prosent.

Handelskrigen

«Investorene frykter nå at USA og Kina ikke vil klare å lande den mye omtalte «fase-en» avtalen inneværende år. Mao. skal partene stå for langt fra hverandre på nåværende tidspunkt at det ikke vil være mulig å komme til enighet innen årets gjenværende uker. Gitt dette, kan det tenkes at handelskrigen vil stramme seg ytterligere til ved at Trump hever tollbarrierene på ny den 15. desember, som tidligere annonsert», skriver Roger Berntsen i dagens rapport fra Nordnet.

Makro

Antallet førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 227.000 i uken som ble avsluttet 16. november, viser tall fra amerikanske myndigheter.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 225.000 til 227.000.

Konsensus pekte ifølge TDN Direkt mot 218.000 jobless claims.

Fire ukers glidende gjennomsnitt var 221.000, opp fra forrige ukes reviderte 217.500 (opprinnelig: 217.000).

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd i USA var 1.695.000 personer, opp fra reviderte 1.692.000 uken før (opprinnelig: 1.683.000).