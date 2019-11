Det var nedgang på Wall Street torsdag. Alle de tre toneangivende indeksene falt svakt.

Fokuset i markedet ligger nå på handelskonflikten mellom USA og Kina. Reuters meldte i går at den første fasen av handelsavtalen mellom landene kan drøye til 2020.

Torsdag formiddag ble det klart at Kina avviste at handelsforhandlingene med USA står i fare og er klare for å løse flokene.

Kinas visepresident Liu He har invitert sine amerikanske motparter Robert Lighthizer og Steven Mnuchin til Beijing for forhandlinger, skrev Wall Street Journal.

- Hver eneste dag er det noe nytt. De er nærme en avtale, så er de ikke nærme en avtale. Så lenge disse ryktene går frem og tilbake, hvordan skal markedet vite hvordan det skal reagere? Det er forvirrende, sa Randy Fredericki i Charles Schwab, til CNBC.

Ellers viste ferske tall torsdag at antallet førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 227.000 i uken som ble avsluttet 16. november.

På forhånd var det ventet 218.000 jobless claims.

Videre var Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen var 10,4 poeng i november.

På forhånd var det ventet en indeks på 6,0 poeng.

Dow Jones falt 0,20 prosent til 27.766,02 poeng.

15 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble oljegiganten Exxon Mobil som steg 2,38 prosent med hjelp fra stigende oljepriser. Chevron steg 1,25 prosent.

Caterpillar var også høyt på vinnerlisten med en oppgang på 1,30 prosent.

I motsatt ende finner vi Procter & Gamble som falt 1,62 prosent, og Visa som falt 0,96 prosent-

Nasdaq falt 0,24 prosent til 8.506,21 poeng.

Amazon falt 0,62 prosent, mens Netflix steg 2,14 prosent.

Facebook steg 0,21 prosent, mens Twitter steg 2,18 prosent.

Tesla steg 0,74 prosent, mens Cannabisselskapet Tilray steg 7,22 prosent.

S&P 500 falt 0,27 prosent til 3.100,08 poeng.

På vinnerlisten finner vi blant annet Tifanny som steg 2,58 prosent og Halliburton som steg 2,83 prosent.

På taperlisten finner vi Ralph Lauren som falt 2,99 prosent, og Kraft Heinz som falt 2,73 prosent.

VIX, eller fryktindeksen steg 3,91 prosent til 13,28.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 2,28 prosent til 63,82 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,58 prosent til 58,48 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og tiårige amerikanske statsrenten er nå på 18 basispunkter. 2-åringen er opp 2,1 basispunkter til 1,60 prosent, mens tiåringen er opp 1,9 basispunkter til 1,77 prosent. 30-åringen er opp 2,3 basispunkter til 2,23 prosent.

Gullprisen er ned 0,64 prosent til 1.464,80 dollar per unse.