Team Tankers med tilbakekjøpsprogram

Team Tankers har hyret inn strategiske rådgivere, og vil iverksette et tilbakekjøpsprogram, opplyses det i en børsmelding.

De strategiske rådgiverne skal gi støtte til blant annet fusjoner og oppkjøp, og gi råd om hvordan maksimere verdien av eiendelene.

Selskapet skriver videre at det er overbevist om at det er større verdier i selskapet enn det som reflekteres i dagens aksjekurs, og har derfor iverksatt et tilbakekjøpsprogram verdt 2,5 millioner dollar.

Selskapet har hyret inn til Clarksons Platou Securities til å bistå med tilbakekjøpsprogrammet, opplyses det.