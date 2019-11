dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er fredag morgen opp omlag 0,3 prosent.

Brent-oljen omsettes for 63,58 dollar fatet, ned 0,61 prosent, mens WTI-oljen faller 0,65 prosent til 58,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,16 dollar ved børsslutt torsdag.

Berntsens spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,4] prosent.

"Oslo Børs (OBX-indeksen) endte flatt torsdag, mens de toneangivende indeksene i USA falt 0,2 prosent. Etter å ha satt en rekke nye toppnoteringer tidligere i måneden har de amerikanske børsene falt tre dager på rad som en følge av at forhandlingene mellom USA og Kina (handelskrigen) har stoppet opp. Når det er sagt, verdens aksjemarkeder er kraftig opp inneværende år, godt hjulpet av stadig lavere renter", heter det fra Berntsen i en oppdatering fredag.

"Det skal for øvrig sies at aksjer (selskaper) som har mye gjeld og/eller er sensitive til globale vekstutsikter ikke har klart seg like godt i 2019. Mao. årets børsoppgang har blitt ledet an av store solide selskaper hvis selger produkter eller tjenester som vi alle må ha (mat, underholdning, teknologi mv.)", fortsetter han.

Henter seg inn Asia

Etter flere dager med børsfall, henter de fleste børsene i Asia seg litt inn igjen på ukens siste handelsdag.

Unntaket er i Kina, hvor Shanghai Composite i Kina faller tilbake 0,29 prosent, og CSI 300 er ned 0,55 prosent.

I Japan klatrer derimot Nikkei 0,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,22 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,27 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,55 prosent, mens Straits Times i Singapore løftes 0,65 prosent.

Ned på Wall Street

Det var nedgang på Wall Street torsdag. Alle de tre toneangivende indeksene falt svakt.

Torsdag ble det klart at antallet førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 227.000 i uken som ble avsluttet 16. november.

På forhånd var det ventet 218.000 jobless claims.

Videre var Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen 10,4 poeng i november. På forhånd var det ventet en indeks på 6,0 poeng.

Dow Jones falt 0,20 prosent til 27.766,02 poeng, og 15 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Nasdaq falt 0,24 prosent til 8.506,21 poeng, mens S&P 500 falt 0,27 prosent til 3.100,08 poeng.

VIX, eller fryktindeksen steg 3,91 prosent til 13,28.

Ved børsslutt i USA var Brent-oljen opp 2,28 prosent til 63,82 dollar per fat, mens WTI-oljen var opp 2,58 prosent til 58,48 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og tiårige amerikanske statsrenten er nå på 18 basispunkter. 2-åringen er opp 2,1 basispunkter til 1,60 prosent, mens tiåringen er opp 1,9 basispunkter til 1,77 prosent.

30-åringen er opp 2,3 basispunkter til 2,23 prosent.

Gullprisen var ved stengetid ned 0,64 prosent til 1.464,80 dollar per unse.

Hovedindeksen ned

Oslo Børs gikk ned 0,08 prosent ned til 900,08 poeng torsdag, og det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,5 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 3. kvartal:

RomReal

Makro:

Norge: Byggeareal oktober, kl. 08:00

Japan: KPI oktober

Japan: PMI november

Tyskland: BNP 3. kv., kl. 08:00

Frankrike: PMI november, kl. 09:15

Tyskland: PMI industri november, kl. 09:30

ØMU: PMI november, kl. 10:00

USA: Markit PMI november, kl. 15:45

USA: Michigan-indeks november, kl. 16:00

Annet:

Magseis Fairfield: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 14:00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19:00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)