Støle med store kjøp i Sparebanken Vest

Det går frem av en børsmelding.

Pareto Invest AS har kjøpt 1.350.000 egenkapitalbevis i Sparebanken Vest, mens Pareto AS har kjøpt 130.000 egenkapitalbevis. Pareto Pensions AS handlet 35.000 egenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Alle selskapene er eid av Svein Støle.

Kursen pr. egenkapitalbevis var på 56,50 kroner. Det gir en totalsum på rundt 86 millioner kroner. Etter transaksjonen vil Pareto eie 6.021.060 egenkapitalbevis (5,61 prosent) i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest fikk tidligere i høst tillatelse til å omgjøre 2,4 milliarder kroner i grunnfondskapital til eierandelskapital.