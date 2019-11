Haugland: Vi unngår resesjon, men den sure stemningen i markedet vil fortsette

– Markedene er småsure om dagen. Mye av dette skyldes at optimismen knyttet til forhandlingene mellom USA og Kina har fått seg et skudd for baugen de siste ukene. Flere begynner nå å tvile på at avtalen vil bli signert. Det har blant annet ført til en nedgang i de lange rentene, både internasjonalt og her hjemme.

Det sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, til Finansavisen.no lørdag.

– Kronekursen har svekket seg igjen, men er ikke ennå tilbake på de rekordsvake nivåene vi så forrige måned. Med utsikter til videre nedgang i økonomisk vekst og vedvarende usikkerhet om storpolitikk, er det god grunn til å tro at den sure stemningen vil vedvare i tiden som kommer, mener hun.

Handelsbarrierene vil ikke senkes

Haugland og DNB Markets uttalte tidligere denne uken at de tror at de kinesiske myndighetene til syvende og sist vil gå med på å signere en «miniavtale» der tollbarrierene blir stående, men er langt fra sikre.

Uansett ventes det en videre skalering av handelskrigen på et senere tidspunkt, når de virkelig dype konfliktene skal forsøke å løses.

President Donald Trump ga nytt håp om handelsavtale med Kina på en TV-sending fredag. Han uttalte blant annet at en handelsavtale er potensielt veldig nær, men tilføyde samtidig at han ikke vil gjøre forhastede avtaler.

– Det er etter mitt syn gode grunner til skepsis når det gjelder utsiktene for en løsning på flokene mellom de to supermaktene. Til det er motsetningene for store, og viljen til å gi etter på sentrale punkter for liten. Selv med en våpenhvile, i form av en «fase 1-avtale», er det god grunn til å vente at handelsbarrierene ikke vil senkes, men heller bygges videre opp etterhvert.

Unngår resesjon

Fortsatt økte handelsspenninger siden mai medfører en stadig større usikkerhet som påvirker tilliten og investeringene», skrev OECD i siste utgave av «Economic Outlook» denne uken.

De globale vekstutsiktene er ifølge OECD fortsatt dempet, med økt nedsiderisiko. Det er et økende antall signaler på at nedgangskonjunkturen fester seg, med en nedgang i nesten alle økonomier i år og stagnert global handel.

Kjersti Haugland støter opp om synet, men tror likevel at de store økonomiene unngår resesjon.

– OECD har blitt mer pessimistiske til utsiktene for global økonomi. Våre anslag er heller ikke optimistiske, vi tror 2020 blir det svakeste vekståret siden 2001, sett bort fra ekstremåret 2009, da verdens BNP falt.

– Jeg tror likevel vi unngår resesjon i de store økonomiene, som USA og eurosonen. Husholdningene er rimelig solide, og virker rustet til å holde etterspørselen greit oppe, tross nedturen i industrien. Men veksten vil nok avta videre, noe som kan utløse nok et rentekutt i USA tidlig neste år, oppsummerer Haugland.