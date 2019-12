dette vil påvirke oslo børs

Brent-oljen omsettes mandag morgen for 63,65 dollar fatet, opp 0,41 prosent, mens WTI-oljen stiger 0,38 prosent til 57,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,92 dollar ved børsslutt fredag.

Positive signaler fra handelskrigen mellom USA og Kina er med å trekke opp prisen.

Analytiker-spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet 0,2-0,5 prosent. DNB Markets spår en oppgang på 0,2 prosent.

«Det er fremdeles handelskrigen som investorene er opptatt av, gitt at denne fortsatt er uavklart etter 16 måneder. Den såkalte «fase 1» avtalen som USA og Kina skulle signere i midten av november preger nyhetsbildet, skriver Berntsen.

Om oljeprisen skriver Berntsen følgende:

«Det er viktig å være klar over at oljeprisen er svært sensitiv til utviklingen i verdensøkonomien, samt OPECs evne til å balansere tilbudet på kort og mellomlang sikt».

Asia

Børsene i Asia starter uken med oppgang.

I Japan stiger Nikkei 0,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,54 prosent mandag.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,39 prosent, og CSI 300 styrkes 0,37 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp hele 1,56 prosent etter valgresultater.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,96 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 0,32 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,14 prosent.

«De asiatiske børsene startet uken med en solid oppgang, noe som kan hjelpe de europeiske børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene», skriver Berntsen.



Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg fredag. Utviklingen kom i kjølvannet av Donald Trumps uttalelser til et TV-program fredag. Presidenten sa at en potensiell avtale kan være nær, men at han ikke vil forhaste det.

Dow Jones steg 0,39 prosent til 27.875,62 og er med det opp 19,5 prosent i år. S&P 500 endte opp 0,22 prosent til 3.110,29. Nasdaq Composite steg 0,16 prosent til 8.519,88.

Oslo Børs

Pilene avsluttet sist uke opp på børsbygget i Tollbugata 2 i Oslo. Oslo Børs steg da med 1,08 prosent til 909,80 poeng.

Dette skjer i dag

Makro:

Tyskland: IFO-indeks november, kl. 10:00

Annet:

Olav Thon Eiendomsselskap: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 14:00

Induct: Ekstraordinær generalforsamling, hos Advokatfirmaet CLP, kl. 16:00

Revisorforeningen: Fagdagene 2019, Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)