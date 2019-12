SpareBank 1 Markets anbefaler ni aksjer

Porteføljen var opp 0,5 prosent forrige uke, akkurat like stor oppgang som Oslo Børs-indeksen. Hittil i år er porteføljen opp 14,7 prosent, mot OSEBX som er opp 15 prosent.

Denne uken tar SpareBank 1 Markets ut Grieg Seafood.

– Aksjen har gått veldig mye og vesentlige bedre enn sektoren siden at de la frem 2025 target på 150kt i forbindelse med 3Q. Og selv om aksjen fremdeles er billig på ‘20e P/E på 10.7x ser vi en fare for at den sklir tilbake, skriver meglerhuset i en oppdatering.

Ocean Yield er ny i porteføljen. SpareBank 1 Markets mener balansen i shipping-markedet er bedret, samt at Ocean Yield har en god posisjon i bankmarkedet.

– Vi tror selskapet står foran en fase med sterk vekst, noe som også gradvis marginaliserer den bokførte kapitalen uten inntjening. Hva gjelder verdsettelse mener vi aksjen er attraktiv, skriver SpareBank 1 Markets.



Tallknuserne ender dermed opp med disse aksjene for uke 48: