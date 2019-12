AF Gruppen skal bygge anlegg i Halden for 100 millioner

AF Gruppen er av Halden kommune innstilt som totalentreprenør for nytt vannbehandlingsanlegg på Asak i Halden.

Kontrakten er på 100 millioner kroner, opplyser selskapet i en melding.

Kontrakten består av prosjektering og utførelse av reservevannforsyning som vil fungere som supplement til dagens hovedanlegg ved Lille Erte.

Oppstart av er satt til mars 2020, med planlagt ferdigstillelse januar 2021.

- Vi ser frem til å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg som skal bidra til økt produksjonskapasitet for Halden komme. Dette er et prosjekt som passer godt til den kompetansen vi besitter i vår Østfold-enhet. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi funnet en god løsning som vil ivareta kundens behov, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.