Induct har valgt ny revisor

Induct har avholdt ekstraordinær generalforsamling mandag 25. november.

Generalforsamlingen i Induct opplyser i en børsmelding at det har valgt BDT Viken Revisjon AS til selskapets nye revisor.

«Induct er et spennende selskap, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid» sier Per Edwin Engen, partner og leder av Oslokontoret til BDT Viken.

«Vi har hatt Nitschke AS som revisor for Induct siden oppstarten av selskapet i 2008, og vil takke dem for samarbeidet over alle disse årene. Vi ser frem til å samarbeide med Per Edwin og BDT Viken's kompetente medarbeidere», sier styreleder i Induct, Vibeke Hammer Madsen.