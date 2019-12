All-time high på Wall Street

Ny optimisme og tro på at USA og Kina vil komme frem til en handelsavtale, bidro til oppgang og ny all-time high på børsene i New York mandag.

Investorene gikk for mer risiko, solgte obligasjoner og kjøpte aksjer, mens litt mer av luften gikk ut av bitcoin og gullprisen falt en smule.

Nyheten om at Kinas myndigheter nå tar steg for å heve straffen for brudd på "intellectual property" (brudd på åndverkslovene) ble tolket som et forsøk å komme USA i møte på en av forutsetningene for en handelsavtale.

Det kan også bety at en første fase av en handelsavtale rykket nærmere.

20 - 30 prosent opp siden nyttår

Både S&P 500, Nasdaq og Dow Jones steg til ny rekord. Alle tre satte også nye intradag rekorder.

Dow Jones steg 0,68 prosent til 28.066,47 og ny all-time high.

Indeksen er med det opp 20,3 prosent siden nyttår.

Teknologi var i støtet og 22 av de 30 aksjene i indeksen steg. Intel ble dagens vinner blant tungvekterne og endte opp 2,1 prosent. IBM endte opp 1,2 prosent.

ExxonMobil falt mest av de 30 og endte ned 0,7 prosent. Chevron falt 0,2 prosent, mens McDonalds endte ned 0,6 prosent

S&P 500 endte opp 0,75 prosent til 3.133,64 og ny all-time high.

Indeksen er da opp 25 prosent så langt i 2019.



347 aksjer steg også til ny all-time high, mens 79 aksjer falt til ny all-time low, ifølge Tradingview.com.

Helgens store nyhet var at LVHM kjøper Tiffanys for 16,2 milliarder dollar, cash. Handelen ble godt mottatt i begge leire og mens LVHM steg 2,1 prosent endte Tiffanys opp 6,2 prosent mandag.

Nasdaq steg 1,32 prosent til 8.632,49 og ny all-time high.

Den teknologitunge indeksen har med det steget hele 30,1 prosent siden nyttår.

Apple seg 1,75 prosent til 266,37 dollar og sluttet rett under all-time high, mens Microsoft steg 1,1 prosent til 151,23 dollar og ny all-time high.

VIX-indeksen falt 4 prosent til 11,84.

Olje gull og bitcoin

Oljeprisen steg og lettoljen endte opp 0,33 prosent, til 58,05 dollar. Brent steg 0,43 prosent til 63,65 dollar.

Gullprisen falt 0,5 prosent til 1.455 dollar, mens desember futures på bitcoin endte ned 185 dollar til 7.170 dollar.

10-års renten falt mindre enn ett basispunkt til 1,764 prosent, ifølge Marketwatch.com