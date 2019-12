Handelsoptimisme løfter børsene i Asia

For andre dag på rad klatrer de fleste børsene i Asia oppover tirsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,54 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,09 prosent, og CSI 300 styrkes 0,17 prosent. Hang Seng i Hongkong er derimot ned 0,05 prosent.

Den kinesiske handelsgiganten Alibaba ble i natt notert på børsen i Hongkong, og er opp omtrent 7 prosent første handelsdag.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,48 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,83 prosent, mens Straits Times i Singapore faller tilbake 0,21 prosent.

Handelskrigen

Ledende forhandlere fra USA og Kina holdt tirsdag morgen en telefonkonferanse for å diskutere «kjernesaker».

Ifølge CNBC var det Kinas toppforhandler Liu He, som pratet med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.

Mandag ble det kjent at Kinas myndigheter nå tar grep for å heve straffen for brudd på «intellectual property» (brudd på åndverkslovene), noe som ble tolket som et forsøk å komme USA i møte på en av forutsetningene for en handelsavtale.

– Jeg tror vi trenger en fase 1-avtale veldig snart, fordi 15. desember blir sett på som en deadline. Jeg tror det er utrolig viktig å få dette på plass, fordi markedet faktisk er veldig optimistisk til at avtalen snart er i boks, sier Alex Wong i Ample Capital til CNBC.

Wall Street

Mandag var det igjen duket for oppgang og ny all-time high på børsene i New York. Investorene gikk for mer risiko, solgte obligasjoner og kjøpte aksjer.

Både S&P 500, Nasdaq og Dow Jones steg til ny rekord. Alle tre satte også nye intradag-rekorder.

Dow Jones endte opp 0,68 prosent til 28.066,47, mens S&P 500 steg 0,75 prosent til 3.133,64. Nasdaq styrket seg 1,32 prosent til 8.632,49.