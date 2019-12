dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,2 prosent tirsdag, eller innenfor intervallet [0,1, 0,3] prosent.

Kraftig korreksjon

«Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 0,6 prosent fredag, mens de toneangivende indeksene i USA steg 0,7-1,3 prosent. Mens Oslo Børs nærmer seg toppnoteringen fra ett år tilbake, har de amerikanske indeksene satt en rekke nye bestenoteringer den seneste tiden, inkludert i går», blogger han.

Ifølge Berntsen må årets børsoppgang sees i lys av fjorårets kraftige korreksjon i fjerde kvartal.

«Med andre ord: de aller fleste indeksene i verden, foruten de amerikanske, har til gode å hente igjen det tapte fra slutten av 2018. Investorenes tilsynelatende optimisme skyldes forventninger om at USA og Kina vil klare å «lande» deler av handelsfloken dem imellom innen utgangen av året», fortsetter analytikeren.

OPEC-møte neste uke

Han erkjenner dog at mye da må skje på kort tid, ettersom desember er rett rundt hjørnet.

De asiatiske børsene utviklet seg blandet i natt.

«Dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Oljeprisen derimot, har steget 0,4 prosent fra gårsdagens nivåer. Den 5.-6. desember skal OPEC+ avholde toppmøte, der de blant annet skal avgjøre hvorvidt kartellets eksisterende kuttavtale på 1,2 millioner fat skal forlenges eller ikke. En slik forlengelse vil være avgjørende for å opprettholde dagens oljepris», skriver Berntsen.

Alibaba knaller til

Børsdagen i Asia preges av den kinesiske handelsgiganten Alibabas debut på børsen i Hongkong. I skrivende stund er aksjen opp nesten syv prosent.

Hang Seng er derimot noe ned, i likhet med Kospi-indeksen i Sør-Korea. Nikkei ligger an til rundt 0,4 prosent oppgang, mens large cap-indeksen CSI 300 Shanghai stiger forsiktig.

Ledende forhandlere fra USA og Kina holdt tirsdag morgen telefonkonferanse for å diskutere «kjernesaker».

– Jeg tror vi trenger en fase 1-avtale veldig snart, fordi 15. desember blir sett på som en deadline. Jeg tror det er utrolig viktig å få dette på plass, fordi markedet faktisk er veldig optimistisk til at avtalen snart er i boks, sier Alex Wong i Ample Capital til CNBC.

Rekordrush i USA

Ny optimisme og tro på at USA og Kina vil komme frem til en handelsavtale, bidro til oppgang og ny all-time high på børsene i New York mandag.

Både S&P 500, Nasdaq og Dow Jones steg til ny rekord. Alle satte også nye intradag-rekorder.

Dow Jones steg 0,68 prosent til 28.066,47, S&P 500 0,75 prosent til 3.133,64 og Nasdaq 1,32 prosent til 8.632,49.

Apple utmerket seg med 1,75 prosent oppgang til 266,37 dollar, mens Microsoft la på seg 1,1 prosent til 151,23 dollar og ny all-time high.

Nyheten om at Kinas myndigheter nå tar steg for å heve straffen for brudd på "intellectual property" (brudd på åndverkslovene) ble tolket som et forsøk å komme USA i møte på en av forutsetningene for en handelsavtale.

Det kan også bety at en første fase av en handelsavtale rykket nærmere.

Lakserally i Oslo

Positive signaler fra Xi Jinping og president Donald Trump om muligheten for å oppnå en foreløpig enighet i handelskonflikten, bidro også til å løfte Oslo Børs mandag.

Hovedindeksen styrket seg til slutt 0,52 prosent til 914,52.

Brent-oljen sto ved stengetid i Oslo i går i 63,26 dollar, og har tirsdag morgen løftet seg derfra til 63,55 dollar fatet.

WTI-oljen står i morgentimene i 57,89 dollar fatet.

SalMar utmerket seg blant enkeltaksjer og steg 3,8 prosent til 416,20 kroner etter at SpareBank 1 Markets har oppgradert aksjen fra hold til kjøp.

Pareto Securities er fortsatt bull på sjømatsektoren, og ser både oppside i lakseprisen og flere lakseaksjer.

Bakkafrost og Mowi endte opp hhv. 3,4 prosent til 607 kroner og 1,3 prosent til 225 kroner.