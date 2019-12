de norske aksjene i usa og canada

Ny optimisme og tro på at USA og Kina vil komme frem til en handelsavtale, bidro til oppgang og ny all-time high på børsene i New York mandag.

Både S&P 500, Nasdaq og Dow Jones steg til ny rekord. Alle satte også nye intradag-rekorder.

Dow Jones steg 0,68 prosent til 28.066,47, S&P 500 0,75 prosent til 3.133,64 og Nasdaq 1,32 prosent til 8.632,49.

Apple utmerket seg med 1,75 prosent oppgang til 266,37 dollar, mens Microsoft la på seg 1,1 prosent til 151,23 dollar og ny all-time high.

Nyheten om at Kinas myndigheter nå tar steg for å heve straffen for brudd på "intellectual property" (brudd på åndverkslovene) ble tolket som et forsøk å komme USA i møte på en av forutsetningene for en handelsavtale.

Det kan også bety at en første fase av en handelsavtale rykket nærmere.

Seadrill-rally

Blant de «norske» aksjene på Wall Street utmerket Seadrill seg svært positivt, og steg drøye ti prosent målt i dollar.