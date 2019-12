Mouland: Skal mye til at rentene blir satt enten opp eller ned

Ny optimisme og tro på at USA og Kina vil komme frem til en handelsavtale, bidro til oppgang og ny all-time high på børsene i New York mandag.

Både S&P 500, Nasdaq og Dow Jones steg til ny rekord. Alle satte også nye intradag-rekorder.

«Partene var enige om å løse utstående saker på en «skikkelig», måte slik at man kan få til en første-fase handelsavtale og unngå økning i tollsatsene den 15. desember. Det er usikkert om Trump (USAs president Donald Trump journ. anm.) vil underskrive lovforslaget som innebærer en støtte til demostrantene i Hong Kong, og den amerikanske ambassadør i Kina ble i går kalt inn på teppet i Beijing for å høre at kinesiske myndigheter ikke liker at USA blander seg inn i konflikten», skriver Lars Mouland i Nordea Markets i morgenrapporten.

Oljeprisen holder seg mellom 63 og 64 dollar fatet, mens norske kroner er uendret på 10,10 mot euro.

Ingen nye signaler

Den amerikanske sentralbanksjefen uttalte seg positivt om amerikanske vekstutsikter i går.

«Det kom ingen nye signaler om pengepolitikken i USA, og det skal mye til at rentene blir satt enten opp eller ned de neste månedene», skriver Mouland.

Det er ifølge økonomen få viktige nøkkeltall på kalenderen i dag, men han peker på at vi får tall for boligbyggingen i USA, som han mener vil holde seg bra oppe drevet av lave renter.

Vi får også Conference Boards mål på konsument-tilliten, som trolig fortsatt vil være på et høyt nivå.