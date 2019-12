Den kinesiske nettgiganten Alibaba gjør brakdebut på Hongkong-børsen

Selskapets styreleder Daniel Zhang åpnet handelen ved Hongkong-børsen like før klokken 9.30 lokal tid tirsdag morgen.

– Vi kom hjem. Vi kom tilbake for å bli notert i Hongkong, sa styreformann Zhang til applaus fra salen, ifølge Bloomberg.

Alibaba har siden 2014 vært notert på New York-børsen, og noteres nå også på børsen i Hongkong. I prosessen har de hentet over 100 milliarder kroner fra investorer, skriver E24.

Børsnoteringen er den største i Hongkong siden 2010, og også den største så langt i år.

Da børsen stengte lå verdien på 187,6 Hongkong-dollar, rundt 220 kroner, per aksje for Alibaba – etter å ha ligget på 189,5 Hongkong-dollar, i underkant av 222 kroner. Tilbudsprisen var 176 Hongkong-dollar, i underkant av 206 kroner.

Charles Li, administrerende direktør ved Hongkong-børsen, berømmer selskapet for å ha utført noteringen.

– Jeg er veldig takknemlig for at Alibaba, etter fem år på reise, endelig har kommet hjem. Jeg er også glad for at de har valgt å komme til tross for vanskelighetene og utfordringene vi går igjennom her i Hongkong, sier Li.

Alibabas børssymbol er «9988» – et tall som symboliserer evig velstand i kinesisk kultur.(©NTB)