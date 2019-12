NRK: DNB brukte årevis på å stenge omstridte kontoer

NRK melder tirsdag kveld at DNB ikke visste hvem som var reelle eiere av omstridte kontoer tilknyttet hvitvaskningsskandalen som et islandsk fiskerikonsern er involvert i. Dette fremgår av dokumenter som NRK nylig har fått tilgang til gjennom Wikileaks og den islandske kringkasteren RUV.

Brukte DNB-kontoer til å flytte store pengesummer

Dokumentene inneholder interne DNB-eposter, kontoutskrifter, risikovurderinger av kunder og kundeoppdateringer.

Informasjonen viser hvordan Samherji og datterselskaper har benyttet DNB-kontoer til å sende og motta store pengesummer til skatteparadiser som Dubai og Marshalløyene.

Som følge av saken er flere personer i Namibia siktet for korrupsjon, blant dem den nylige avsatte fiskeriministeren og hans sønn.

Dokumenter fra Wikileaks viser at mer enn 640 millioner kroner ble sluset fra den islandske fiskerigiganten Samherji gjennom bankkontoer i DNB via et postboksselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia. Noe av pengene mistenkes å ha blitt brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia i bytte mot fiskekvoter. Ifølge DN har også rundt 32 millioner kroner knyttet til det samme sakskomplekset gått via DNB til et postboksselskap i Dubai.

Avsluttet kundeforholdet

Da Samherji-saken ble avslørt for to uker siden opplyste DNB om at de i 2018 hadde avsluttet kundeforholdet med to selskaper. Disse er ifølge NRK Cape Cod, registrert på Marshalløyene, og morselkapet JPC Shipmanagement, registrert på det tidligere skatteparadiset Kypros. DNB skal ha visst allerede i 2017 at saken utgjorde en høyrisiko. Samtidig skal DNB ha meldt om at de ikke visste at det var snakk om økonomisk kriminalitet før november i år.

Etter at nyheten ble sluppet på Island for to uker siden har ikke norske økokrim ønsket å uttale seg, men fungerende Økokrim-sjef Hedvig Moe skriver følgende til NRK tirsdag kveld:

– Det jeg kan si generelt, er at Økokrim alltid følger nøye med på det som skjer innenfor våre saksområder. Ofte er det slik at internasjonale straffesaker blir etterforsket i de landene der involverte selskaper og personer har tilhørighet.

Med det ønsker ikke Økokrim å svare på om DNB er under etterforskning.

Jusproffesor og hvitvaskningekspert Jon Petter Rui omtaler saken som en av de største av sitt slag som har rammet en norsk bank.