Wall Street – samtlige ledende indekser til all-time-high

Tirsdagens bevegelser skjedde i lys av at samtlige av de ledende indeksene nådde nye toppnoteringer ved ukens første handelsdag.

Mandagens brede oppgang skjedde etter positive signaler om at en fase en-avtale kan være på trappene.

Oppløftende telefonsamtale for videre samarbeid

Det kinesiske handelsdepartementet sa mandag at ledere fra Kina og USA hadde holdt produktive samtaler. Partene diskuterte hvordan man skal løse kjerneproblemer og ble enige om å holde kontakten for å sikre at begges interesser blir ivaretatt frem mot en fase en-avtale, fremgikk det av den kinesiske meldingen, ifølge CNBC.

FED presidenten i Dallas med urovekkende uttalelser

Federal reserve president i delstaten Dallas, Robert Kaplan, spår at den økonomiske veksten vil bremse opp i fjerde kvartal. Uttalelsene har i etterkant spredt frykt rundt handelskrigen.

Det er fortsatt uklart om partene vil komme til et kompromiss før nye avgifter trer i kraft 15. desember.

-Både USA og Kina har felles interesse av å dra i land en fase en-avtale relativt raskt for å roe ned et turbulent aksjemarked og redusere usikkerheten. Det skrev sjefs investeringsstrateg ved Yardeni Research, Ed Yardeni, i et notat.

Videre fremhevet han at Donald Trump ser på Dow Jones som viktigste indikator, og så lenge indeksen fortsetter å sette rekorder vil ikke presidenten stresse i land en avtale.

Opp, opp og opp

Det ble ny all-time high for alle de tre toneangivende indeksene tirsdag.

Dow jones endte opp 0,09 prosent til 28.091,96.

Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 17 av selskapene i grønt tirsdag.

Merck & Co ble dagens vinner opp 1,91 prosent. Tett etter fulgte Walt Disney, opp 1,37 prosent.

Teknologiaksjene Microsoft og Apple endte opp og ned henholdsvis 0,64 og 0,41 prosent. Videre lettet flyprodusenten Boeing litt, og endte opp 0,05 prosent.

Bankkjempene Goldman Sachs og JP Morgan stengte ned og opp 0,09 og 0,08 prosent.

S&P 500 endte opp 0,22 prosent til 3.140,48.

Den teknologitunge Nasdaq Composite endte opp 0,18 prosent til 8.647,93.

Bred oppgang i varehandel

Best Buy ble dagens vinner etter at selskapet leverte tall for tredje kvartal som slo analytikernes forventning, det var med på å sende aksjen opp mer enn 11 prosent. Retail-indeksen SPDR S&P Retail ETF steg 0,8 prosent etter at investorer forbereder seg til Black Friday.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte ned og opp henholdsvis 2,21 og 0,52 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,77 prosent til 11,66.

Oljeprisen er tirsdag opp til sitt høyeste nivå siden angrepet på Saudi Aramco i midten av september.

I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 64,27 og 58,36 dollar, opp henholdsvis 0,97 og 0,60 prosent.

Gullprisen er opp 2,19 prosent, og en unse gull koster 1.462,30 dollar.

Tremånedersrenten steg ett basispunkt til 1,598 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,7 basispunkter til 1,575 prosent.

10-åringen falt 2,1 basispunkter til 1,736 prosent.

30-åringen falt 2,8 basispunkter til 2,175 prosent.