dette vil påvirke oslo børs

Brent-oljen stiger 1,36 prosent onsdag morgen til 64,07 dollar fatet. WTI-oljen er derimot ned 0,31 prosent til 58,23 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,17 dollar fatet ved børsens stengetid tirsdag.

Spådom

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet 0,1-0,3 prosent.

– De asiatiske børsene endte blandet i natt, til tross for positive signaler rundt handelskrigen. Både Kina og USA har melder om konstruktiv utvikling i forhandlingene dem imellom. Når det er sagt, investorene vil nå ha en avtale, det vil si positive signaler er ikke lenger nok, skriver Berntsen.

VIDEO: Dette sa Trump om en handelsavtale i natt: (Saken fortsetter under videoen)

DNB Markets spår oppgang i åpningen på 0,1 prosent.

Opptur i Asia

Oppgangen fortsetter på børsene i Asia onsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,37 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,08 prosent, mens CSI 300 derimot er ned 0,20 prosent. Hang Seng i Hong Kong klatrer 0,02 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,42 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,93 prosent. Straits Times i Singapore styrkes 0,03 prosent.

Renten

De to siste ukene har troen på ny renteheving i Norge for neste år nesten blitt borte. Men også troen på rentekutt i 2021 har forsvunet.

Markedet tror på en styringsrente på 1,54 prosent om ett år. Omregnet til Norges Bank-sannsynligheter, tilsier det bare 16 prosent sannsynlighet for ny renteheving.

– Vi ser samtidige skift i renteforventningene i flere land, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Wall Street

Aksjemarkedet steg smått i USA tirsdag, men varehandelsektoren fikk seg et skikkelig løft. Dermed ble det ny all-time high igjen på New York-børsene.



Dow Jones endte opp 0,09 prosent til 28.091,96. S&P 500 endte opp 0,22 prosent til 3.140,48.

Den teknologitunge Nasdaq Composite endte opp 0,18 prosent til 8.647,93.

Handelavtale

USAs president Donald Trump meldte tirsdag ettermiddag norsk tid at handelsavtalen med Kina er like rundt hjørnet.

– Som dere vet har jeg et veldig godt forhold til president Xi Jinping. Vi er i sluttfasen av en veldig viktig avtale. Jeg antar at dere kan si en av de viktigste avtalene innenfor handel noen sinne. Det går veldig bra. Samtidig ønsker vi å se at det skal gå bra i Hongkong, sier Trump tirsdag ifølge Reuters.



Kellyanne Conway, spesialrådgiver i Donald Trumps administrasjon, sa tidligere tirsdag til Fox News at nasjonene er ikke enige når det kommer til tvungen teknologioverføring, immaterielle rettigheter og ubalanse i handel mellom landene.

En hake mellom nasjonenes forhold er at Donald Trump har frist innen 2. desember med å skrive under på Hongkong-loven som har blitt vedtatt i senatet. Kina har advart Trump mot å gjøre det.

– En avtale vil være gode nyheter for markedene, men markedene har også erfart at det kan komme tilbakeslag i forhandlingene. Trump uttalte seg også støttende til protestantene i Hong Kong, noe som er et sårt punkt for Kina, skriver Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets.



Hovedindeksen ned

Oslo Børs gikk tirsdag ned 0,39 prosent ned til 910,97 poeng torsdag. Det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,8 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 3. kvartal:



PCI Biotech: Kl. 07:00, Oslo Cancer Cluster kl. 08:30, webcast

Kid: Kl. 07:30, hos ABG Sundal Collier kl. 09:00

Frontline: Kl. 15:00 webcast/tlf

Avinor

Infront

Utenlandske:

Deere & Co

Makro:

Norge: Arbeidskraftsundersøkelsen september, kl. 08:00

Kina: Fortjeneste i industrielle selskaper oktober

Frankrike: Forbrukertillit november, kl. 08:45

Sverige: Handelsbalanse oktober, kl. 09:30

USA: BNP 3. kv., kl. 14:30

USA: Ordrer varige goder oktober, kl. 14:30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30

USA: Chicago PMI november, kl. 15:45

USA: Privatforbruk og inflasjon (PCE) oktober, kl. 16:00

USA: Pågående boligsalg oktober, kl. 16:00

USA: Fed, Beige Book, kl. 20:00

Annet: