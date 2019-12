Life Science Sweden AB, et selskap tilknyttet styremedlem i NattoPharma Stefan Halldén, har solgt 300.000 aksjer i NattoPharma til 7,10 kroner pr. aksje til Pro AS, et selskap tilknyttet styremedlem Sjur Thorsheim.

Etter transaksjonen eier Life Science Sweden 1.416.915 aksjer i NattoPharma, tilsvarende 7,79 prosent av selskapet, og Pro eier 2.266.310 aksjer i NattoPharma, tilsvarende 12,47 prosent.