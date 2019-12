Analytiker om Frontline: – Utbyttekapasitet på rundt 25 kroner pr. aksje

John Fredriksens tankrederi Frontline nådde ikke opp til analytikernes forventninger i tredje kvartal.

Tankskipsselskapet meldte om et resultat etter skatt på minus 9,96 millioner dollar i tredje kvartal, mot 2,34 millioner dollar i samme periode året før.



Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat etter skatt på minus 2 millioner dollar.

Resultat pr. aksje ble minus 0,06 dollar, mot 0,01 dollar ved samme korsvei i fjor. Forventningen var minus 0,01 dollar.

– Ikke forventet



Samtidig besluttet selskapet å betale et utbytte pr. aksje på 0,10 dollar. Det liker analytikerne.

– Det hadde ikke vi forventet og det virket det ikke som noen andre hadde forventet, og de sier at utbyttet skal betraktelig opp i fjerde kvartal, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen til TDN Direkt.

– Vi tror Frontline er en attraktiv investering basert på inntjeningsutsiktene. Samtidig som at aksjen handles over verdijustert egenkapital (NAV), estimerer vi en utbyttekapasitet på rundt 25 kroner pr. aksje i 2020 basert på vårt VLCC-estimat på 60.000 dollar pr dag, sier analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities, ifølge TDN Direkt.





Sterk Suezmax-dekning

Frontline har dekket 78 prosent av driftsdagene for VLCCer for fjerde kvartal. Det gir TCE-rater på 64.800 dollar pr. dag

– Headline ser det kanskje litt svakere ut på VLCC enn det noen hadde forventet, men på våre tall kompenseres det av sterk Suezmax-dekning og egentlig grei Aframax-dekning, spesielt i lys av hvor ratene er nå og så hvor de kommer til å fylle opp de siste skipsdagene, sier Haavaldsen.

– Blir bra

Han gjør klar overfor TDN Direkt at utbytte-signalene til Frontline er positive.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at det kommer til å bli noen oppkjøp, som jeg tror noen hadde forventet, og det er egentlig riktig når vi er her nå i syklusen. Da skal man kanskje ikke løpe etter vekst, men heller fokusere på det man har og det selskapet har er ganske bra, sier Haavaldsen.

Pareto-analytikeren tror første kvartal 2020 blir svært lyst.

– Da er det ikke noen tvil om hva pengene skal brukes til: De skal betales til aksjonærene. Sånn sett synes vi at det her er en bekreftelse på det aksjen har vist i det siste og at det her blir bra, sier Haavaldsen.

Til nå i år har aksjen styrket seg 112,30 prosent. Onsdag ettermiddag er aksjen opp 0,19 prosent til 103,60 kroner.