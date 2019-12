Det ligger an til en ny rekord på Nasdaq

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,23 prosent og står i 8.667,75 poeng, mens Dow Jones står i 28.075,23 poeng etter en nedgang på 0,17 prosent.

Tirsdag ble det satt nye rekordnoteringer på New York-børsen

Jobless claims

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) endte i forrige uke på 213.000. Ifølge TDN Direkt var det ventet 221.000 førstegangssøkende.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd var på 1,64 millioner personer i forrige uke, ned fra reviderte 1,697 millioner uken før.

BNP

Videre har det blitt kjent at bruttonasjonalproduktet i USA økte med 2,1 prosent i tredje kvartal 2019 målt i årlig takt. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 1,9 prosent.

Ordreinngang

Ordreinngangen for varige goder i USA økte med 0,6 prosent på månedsbasis i oktober. Her var det ventet at ordreinngangen skulle falle med 0,9 prosent.