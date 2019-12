Tror handelsavtale blir verre å få til

– Selv om lovgivningen knyttet til Hongkong og de pågående handelssamtalene i utgangspunktet er to separate saker, kan det altså bli vanskeligere å skille dem fra hverandre nå, noe som gjør en «fase 1»-handelsavtale enda litt vanskeligere å dra i land med det første, skriver Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets.

Truer med motreaksjoner

Trump tegnet onsdag to lover som understreket menneskerettighetene til demonstrantene i Hongkong og at USA støtter dem.

– Jeg signerte disse lovene i respekt for president Xi (Jinping), Kina, og folket i Hongkong, sa Trump i en pressemelding.



Kina truet umiddelbart med sterke motreaksjoner, uten å utdype nærmere hva dette innebærer. Aksjemarkedet i Asia gikk ned etter Trumps penn var på papiret.

Det mange spør seg om nå, er hvordan dette vil påvirke muligheten for handelsavtale mellom Kina og USA. Trump sa tirsdag at partene var i sluttfasen for en avtale.

– Steg i feil retning

– Fra et markedsperspektiv er det implikasjonene for handelskrigen som er viktig, og dommen virker altså å være at dette var et steg i feil retning i så måte, noe som forklarer hvorfor børsene i Asia faller i dag, skriver Ingvild Borgen Gjerde.

– Kina har varslet mottiltak, dog uten å konkretisere. Dette legger en liten demper på det risk-on sentimentet som har preget markedet de siste dagene. Men vi understreker at utslagene ikke er spesielt store, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Kina og USA har vært i handelskrig i snart halvannet år, og satt opp toll på hverandres varer.

– Jeg tror ikke dette gjør det mindre trolig at Kina og USA inngår en avtale, men det er definitivt et ønsket hinder på veien for Det hvite hus, som nå forsøker å få på plass denne avtalen, sier Todd Mariano, i Eurasia Group til CNBC, om Hongkong-loven Trump signerte.