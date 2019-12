Øystein Kalleklev i Flex LNG om rater

- Det underliggende markedet er veldig bra om dagen, sier CEO i Flex LNG, Øystein Kalleklev, da han gjestet FaTV onsdag.

Han forteller at de har gått fra fra en situasjon der det var mye skip tidlig i året.

- Vi hadde en El Nino i Asia, og et marked som har vært oversvømt av mye gass, som førte til et handelsmønster mot Europa i første halvdel av året, forklarer Kalleklev.

Men siden i somme rhar ratene gjort et hopp. Ikke uventet, skal vi tro Flex LNG-sjefen.

- Vi har har trodd på at handelsmønsteret ville skifte mot Asia, når vi nå kommer nærmere vinteren. Vi har også sett en stor contango i gassprisen. Det vil si at mens man tidligere i sommer kunne kjøpe gass til 3-4 dollar i Europa og selge det på future-markedet for 8 dollar i Asia, forklarer Kalleklev, og legger til:

- Når man har så stor contango, så fører det normalt til flytende lager. Så vi har posisjonert flåten inn for å ha båter tilgjengelig i 2. halvår for å spille det spillet, sier Kalleklev.

