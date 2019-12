Artemes Group AS har i dag besluttet å dele ut selskapets aksjer i Endur ASA til aksjonærene; Ron Corporations AS og Milo Invest AS, går det frem av en børsmelding.

Ron Corporations og Milo Invest er heleid av hhv. Robert Norum og Mikal Løvik.

Etter at utdelingen er gjennomført vil Ron Corporations og Milo Invest eie hhv. 24.797.850 og 12.774.650 aksjer i Endúr, tilsvarende eierandeler på hhv. 11,66 og 6,0 prosent.

Endúr faller 4,7 prosent til 1,22 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag.