Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets: Skal ha eksponering i markedet

Donald Trumps underskrift på Hongkong-lovforslag om at USA kan bruke økonomiske sanksjoner mot Kina ved brudd på menneskerettighetene skaper noe uro i markedene.

Men bølgene er ikke store. Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,4 prosent til 908,91 i skrivende stund.

– Ikke voldsomt dramatisk

– Kina oppfatter dette som litt provoserende, men jeg tror ikke det er noe voldsom dramatikk i dette, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til TDN Direkt.

Likevel vurderer Kina nå innføring av reiseforbud for dem som står bak lovforslaget, melder sjefredaktør Hu Xijin i Global Times på Twitter torsdag.

Forbudet vil i så fall gjelde Hongkong og Macau i tillegg til fastlands-Kina.

Hu kommer ikke med ytterligere detaljer, og sier ikke noe om hvor han har opplysningene fra. Global Times publiseres av People’s Daily, kommunistpartiets offisielle avis. Hu blir av mange derfor ansett som et talerør for Kina.

– Skal ha eksponering

Harper mener uansett at utviklingen i verdensøkonomien vil være nøkkelen for Oslo Børs de neste månedene.

– Markedet har priset inn at vi er igjennom det verste av en svakere periode for makrovekst, og nå må vi se at dette blir bekreftet i tallene fremover, fortsetter Harper.

Forbedringen markedet har priset inn har foreløpig ikke materialisert seg og strategen råder ifølge TDN Direkt investorer til å ha et balansert syn på kort sikt.

– Det er en viss risiko for skuffelse, så jeg hadde vært litt forsiktig med å løpe etter markedet nå, men det er en periode av året der man vanligvis får positiv avkastning, så det er fornuftig å ha eksponering. Det gjelder ikke å være for overivrig på kort sikt, men på den andre siden skal man fortsatt ha eksponering i markedet, sier Harper til nyhetsbyrået.