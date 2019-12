Krise i Hong Kong Airlines - kan ikke betale ut novemberlønn

Hong Kong Airlines har kommet opp i finansielle problemer, skriver Di.se.

Flyselskapet har besluttet å parkere en fjerdedel av sin fly, samtidig som de kutter ned på antall ruter for å få orden på økonomien.

Dagens Industri skriver at det imidlertid ikke er nok.

Det viser seg nemlig at Hong Kong Airlines ikke har betalt ut lønn for november til halvparten av sine ansatte. Anledningen til at lønnen ikke er blitt utbetalt, er ifølge flyselskapet de store demonstrasjonene i Hong Kong som har pågått nærmere et halvt år, som igjen har påvirket reiser til Hong Kong.

Selskapet sier de vil betale ut lønn til kabinpersonale og ansatte i utlandet som vanlig, mens resten av de ansatte må vente til 6. desember.