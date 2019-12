dette vil påvirke oslo børs

Brent-oljen omsettes for 63,70 dollar fatet fredag morgen, opp 0,68 prosent. Mens WTI-oljen faller 0,43 prosent til 58,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,82 dollar ved børsslutt torsdag.

Spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at børsen vil falle 0,2 prosent i åpningen, eller innenfor intervallet -0,3 til 0,1 prosent.

Asia

Nedgangen fortsetter fredag på de asiatiske børsene. I Japan faller Nikkei 0,65 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,17 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,52 prosent, og CSI 300 er ned 56 prosent. Hang Seng i Hongkong stuper 2,03 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,26 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 0,39 prosent.

– Flere svake nøkkeltall fra Japan, blant annet et fall i industriproduksjonen på 7,4% å/å bidrar til det svake sentimentet. Særlig de kinesiske børsene er mye ned, med Hang Seng ned 2%, trolig etterdønninger etter at Donald Trump signerte lovene som støtter demonstrantene i Hong Kong, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.



– Nedgangen for Hang Seng har trolig sammenheng med at det er varslet nye demonstrasjoner denne helgen. I Japan ble børsen tynget av et overraskende sterkt fall i industriproduksjonen. Nedgangen ble 4,2 prosent fra september til oktober, mer enn dobbelt så mye som anslått, skriver Knut A. Magnussen, seniorøkonom, i DNB Markets.





Handelskrig

Det er usikkerhet rundt handelsavtalen mellom Kina og USA, og situasjonen med politiske uenigheter i Hongkong spiller også inn.

Trumps underskrift om å støtte Hongkong-demonstranter, har fått Kina til å se rødt. Kina har truet med motreaksjoner, uten å konkretisere.



– Selv om lovgivningen knyttet til Hongkong og de pågående handelssamtalene i utgangspunktet er to separate saker, kan det altså bli vanskeligere å skille dem fra hverandre nå, noe som gjør en «fase 1»-handelsavtale enda litt vanskeligere å dra i land med det første, skrev Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets, i går.

Wall Street

Amerikanske børser holdt torsdag stengt grunnet Thanksgiving. Vi minner også om at Wall Street kjører halv dag dagen etter Thanksgiving-feiringen.

Hovedindeksen ned

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 908,36 torsdag, etter en nedgang på 0,43 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 2.514 millioner kroner.

Dette skjer i dag

Resultater tredje kvartal, Norge

Aega BOA OCV

Boa Offshore BOA SBL

Element Frigaard Property Group

Havila Shipping Hunter Group

Interoil Jinhui

MPC Container Ships Nekkar

Northern Drilling Songa Container

Makro, Norge (SSB)

Varekonsumindeksen, oktober 2019

Detaljomsetningsindeksen, oktober 2019

Grensehandel, 3. kvartal 2019

Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2019

Alle tallene legges som vanlig frem klokken 08:00.

To timer senere legger NAV frem tall for registrert arbeidsledighet i november, mens Norges Bank offentliggjør sine valutatransaksjoner for desember.

Makro, utenlands