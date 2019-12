Norwegian Finans Holding vurderer flere obligasjonslån

Norwegian Finans Holding (NOFI) vurderer å utstede et eller flere obligasjonslån, opplyses det i en melding fredag.

DNB Markets og Nordea er valgt som tilretteleggere, og starter å holde investormøter fra 3. desember 2019.

Selskapet opplyser at at obligasjonslånene vil være i norske kroner og/eller svenske kroner, med en løpetid mellom to til fire år.

NOFI skriver at i forbindelse med den potensielle obligasjonsutstedelsen vil selskapet vurdere å kjøpe tilbake obligasjoner som forfaller i 2020 og 2021.