Equinor planlegger kontrollert nedstengning etter ulykke

To ansatte i Equinor ble skadet i en alvorlig arbeidsulykke om bord på Heimdal-plattformen i Nordsjøen torsdag 28. november.

Fredag skriver Equinor at det planlegger en kontrollert nedstengning av produksjonen på Heimdal for å sikre god oppfølging av personellet om bord.

Tilstanden for den ene som ble skadd i gårsdagens arbeidsulykke på Heimdal er alvorlig, men ikke livstruende. Den andre har ikke like alvorlige fysiske skader. Begge får medisinsk oppfølging på sykehus, opplyser selskpaet.

– Dette var en alvorlig arbeidsulykke som preger oss. Det viktigste for oss nå er å fortsette tett oppfølging og støtte til de skadde og deres nærmeste. Kollegaene på Heimdal blir ivaretatt og vi har sendt ut ekstra personell for å gi støtte til dem, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.