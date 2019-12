Se de mest «pengesterke» landene i Europa

Ifølge Bloomberg topper Tyskland og Østerrike rangeringen, mens Hellas og Litauen havner på jumboplass.

Undersøkelsen er gjennomført av det svenske inkassoselskapet Intrum AB, som har spurt forbrukere i 24 europeiske land hvor flinke de er til å betale regningene i tide, hvor mye de har i kreditt og hvor mye de sparer.

Resultatene har blitt publisert i selskapets nye Financial Wellbeing Barometer som rangerer de 24 europeiske landene etter innbyggernes økonomiske evner.

Barometeret viser blant annet at Tyskland og Danmark topper underrangeringen på husholdningenes evne til å betale regninger i tide, mens Ungarn, Tsjekkia og Estland kom høyest på listen over lavest kreditt per innbygger.

Når det gjaldt forbrukere som var flinkest til å spare månedlig, kom Sverige og Sveits best ut, mens Finland og Storbritannias innbyggere har høyest økonomisk kompetanse, ifølge undersøkelsen.