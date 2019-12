Warren Buffett: Prisene er skyhøye

Warren Buffett sitter på 128 milliarder dollar i kontanter. Det reiser spørsmål om markedet er overevaluert, skriver CNBC.

I forrige uke trakk Buffetts Berkshire Hathaway seg fra budkrigen om Tech Data. Selskapet la opprinnelig inn et bud på 140 dollar per aksje, men ble overbydd av private equity-giganten Apollo Global Management, som la inn et bud på 145 dollar per aksje.

«Prisene er skyhøye for bedrifter som har anstendige langsiktige utsikter», skrev Buffett, ifølge CNBC i sitt siste aksjonærbrev.

S&P 500 er hittil i år opp 25 prosent, og går dermed mot den beste årlige oppgangen siden 2013.

«Amerikanske aksjer er fortsatt høyt overvurdert sammenlignet med ikke-amerikanske aksjer», skriver Lori Calvasina i RBC i en rapport, ifølge CNBC.