Nøkkeltall og optimisme sender Asia-børsene opp

Det er bred børsoppgang på børsene i Asia mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,88 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,08 prosent, og CSI 300 legger på seg 0,13 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,37 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,11 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,24 prosent, mens Straits Times i Singapore derimor faller 0,15 prosent.

Oppløftende nøkkeltall

De kinesiske innkjøpssjefenes forventningsindeks, PMI, for industrien, endte i november på 50,2. På forhånd hadde analytikerne spådd en indeks på 49,5.

Oktober-tallene viste en PMI for industrien på 49,3.

PMI for tjenestesektoren i Kina endte i samme periode på 54,4, opp fra 52,8. Sammenstilt var PMI i november på 53,7, sammenlignet med 52,0 i oktober.

«Det er positivt at Kinas PMI-tall igjen går inn i ekspansjonsmodus, men utsiktene blir noe dempet av det faktum at Kinas industrisektor fortsatt er preget av deflasjonsrisiko og stigende lånekostnader, samtidig som de innenlandske forbrukerne fortsatt er begrenset av høyrer matvarepriser», skriver valutastrateg i National Australia Bank, Rodrigo Catril, i en oppdatering, ifølge CNBC.

De japanske PMI-tallene viste en indeks for industrisektoren på 48,9. Det er opp fra 48,4 i oktober, og ventet 48,6.

Krav til USA

Fredag meldte den kinesiske avisen Global Times at Kina krever at USA må trekke tilbake tidligere innførte tollsatser, dersom en fase 1-avtale skal komme på plass.

15. desember er det varslet nok en økning av tollen, men både Kina og USA har den siste tiden varslet at de vil inngå en handelsavtale. Nylig sa USAs president Donald Trump at de var i sluttfasen for den første delen av en avtale.

Spenningene økte imidlertid da Trump i forrige uke signerte en lovavtale som uttrykte støtte til demonstrantene i Hongkong. Det fikk Kina til å se rødt. De ga uttrykk for at det ville komme motreaksjoner, uten å konkretisere.

– Det er vanskelig å vite når en avtale mellom de to landene vil bli inngått. Vi har tendenser til å tro at det vil være enighet innen nyttår. Den sentrale delen av avtalen vil være at de varslede tolløkningene 15. desember vil bli skrinlagt, sier Ray Farris i Credit Suisse til CNBC.

– Vil noen av de tidligere tolløkningene fjernes? Jeg tror det kan være en mulighet for at man går tilbake på noen av økningene fra september, og en avtale vil sannsynligvis omfatte en slags plan for reduksjon av tollsatser fremover, betinget av at de andre vilkårene i avtalen bli oppfylt, påpeker han.