dette vil påvirke oslo børs

Brent-oljen stiger 1,29 prosent til 61,27 dollar fatet mandag morgen. WTI-oljen går opp 1,65 proesnt til 56,08 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat Nordsjø-olje omsatt for 61,65 dollar ved børsens stengetid på fredag.

– Oljeprisen er ganske mye ned over de siste dagene etter kommentarer om at OPEC ikke vil utvide produksjonskuttene. Irak tar til orde for å kutte ytterligere, men markedet gir åpenbart andre medlemmer mer vekt, vurderer Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea.

Spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at Oslo Børs åpner flatt denne mandagen, eller innenfor intervallet -0,1, 0,1 prosent.

Asia-opptur

Det er bred børsoppgang i Asia mandag morgen. I Japan stiger Nikkei 0,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,88 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,08 prosent, og CSI 300 legger på seg 0,13 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,37 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,11 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,24 prosent, mens Straits Times i Singapore derimor faller 0,15 prosent.

Dette er trolig et resultat av sterkere PMI-tall (innkjøpssjefenes forventningsindeks) fra Kina enn ventet.

– Oppgangen er trolig resultat av myndighetenes stimulanser og håp om en handelsavtale med USA, skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken.



Handelskrig

Det har de siste dagene ikke kommet noen veldig tydelige signaler i handelskrigen mellom Kina og USA. Søndag 15. desember er det varslet økning i tollsatsene, men begge nasjoner virkerinnstilt på å inngå en avtale.

I helgen meldte den kinesiske avisen Global Times at Kina krever at USA trekker tidligere innførte tollsatser, dersom en fase 1-avtale skal komme på plass.





Spenningene økte imidlertid da Trump sist uke signerte en lovavtale som uttrykte støtte til demonstrantene i Hongkong. Det fikk Kina til å se rødt. De ga uttrykk for at det ville komme motreaksjoner, uten å konkretisere.

Wall Street

Alle de toneangivende indeksene endte ned på Wall Street fredag.

Dow Jones endte ned 0,4 prosent til 28.051,41. S&P 500 falt 0,4 prosent til 3.140,98, mens Nasdaq Composite svekket seg 0,46 prosent til 8.665,47.





Hovedindeksen

Oslo Børs stengte fredag ned 0,65 prosent til 902,45 poeng. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,96 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Japan: PMI november kl. 01:30

Kina: Caixin PMI-industri november kl. 02:45

India: PMI-industri november, kl. 06:00

Norge: PMI-industri november, kl. 09:00

Spania: PMI-industri november, kl. 09:15

Italia: PMI-industri november, kl. 09:45

Frankrike: PMI-industri endelig november, kl. 09:50

Tyskland: PMI-industri endelig november, kl. 09:55

EMU: PMI-industri endelig november, kl. 10:00

Storbritannia: PMI-industri endelig november, kl. 10:30

USA: Markit PMI-industri endelig november, kl. 15:45

USA: ISM-industri november, kl. 16:00

Annet:

Zwipe: Ekstraordinær generalforsamling, hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, kl. 11:30

Utenlandske resultater:

Diana Shipping

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)