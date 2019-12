Før helgen ble det klart at Tieto Og Evry fikk endelig klarsignal om å gjennomføre fusjonen mellom selskapene.

Det nye navnet blir TietoEvry, og mandag har Tieto Corporation levert søknad om notering på Oslo Børs.

Tieto opplyser senere mandag at det også har levert en søknad til Oslo Børs for en separat notering av Tieto, under tickeren TIETOO.