SoftOx Solutions vurderer å hente penger for å finansiere studier

Merkur Market-noterte SoftOx Solutions vurderer å hente penger i en rettet emisjon.

Det opplyser selskapet mandag.

Softox Solutions skriver i presentasjonsmaterialet at det ønsker å tilføre selskapet 40-75 millioner kroner i egenkapital.

SoftOx Solutions, som blant annet samarbeider med flere ledende universiteter og forskningsmiljø, opplyser at provenyet vil bli brukt til å finansiere videre studier og utvikle selskapet videre.

Skal hente penger før jul

I slutten av november inngikk selskapet en distribusjonsavtale innen dyrehelse med VESO, som er en leverandør av vaksiner og legemidler til dyrehelse, og opplyste samtidig da om planer om å hente penger før jul.

– Vi skal hente 35–70 millioner kroner før jul til bekreftende studier for sårbehandling i humanmarkedet.

For litt over en måned siden skrev Finansavisen om at SoftOx jakter 50 millioner for å revolusjonere sårbehandling hos mennesker. Samtidig inngikk selskapet den første distribusjonsavtalen for hånddesinfeksjon i humanmarkedet i Norden med Nordiske Kiiltoclean-Anitibac.

Aksjen er ned 3,5 prosent i mandagens handel til 28,0 kroner.

Hittil i 2019 er aksjen opp 24 prosent.