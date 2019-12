Dow Jones stiger mens Nasdaq faller

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt beskjedne 0,10 prosent og står i 8.657,14 poeng, mens Dow Jones står i 28.091,57 poeng etter en oppgang på 0,14 prosent.

ISM

I mandagens rapport fra DNB Markets skriver Ingvild Borgen Gjerde at det er liten tvil om at ISMene fra USA blir de viktigste økonomiske nyhetene denne uken.

Både industri- og tjenesteindeksen har trendet lavere siden andre halvår i fjor, men begge indeksene kom litt opp igjen i oktober. Det bidro ifølge DNB Markets til en mer utbredt oppfatningen om at global vekst er på vei til å bunne ut.

Denne uken ventes det at industriindeksen skal fortsette å hente seg inn, og stige til 49,2 i november, fra 48,3 i oktober. Tjenesteindeksen ventes derimot å falle litt tilbake igjen, til 54,5 i november, fra 54,7 i oktober.

Kan påvirke markedet

«Hvordan indeksene utvikler seg kan bli avgjørende for investorenes syn på verdensøkonomien, og dermed for markedssentimentet for øvrig, nå i siste innspurt inn mot årsslutt», slår Ingvild Borgen Gjerde fast.