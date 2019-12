Ferske nøkkeltall fra USA viser at at endelig tall for innkjøpssjefsindeks for industrien i USA var 52,6 i november, opp fra 51,3 i oktober.

Det foreløpige tallet for innkjøpssjefsindeksen var 52,2.

Tall for de amerikanske byggeinvesteringene viser at disse falt tilbake 0,8 prosent i oktober, mot ventet 0,4 prosent, ifølge Direkt Makro.

ISM for industrien ble 48,1 i november, opp fra 48,3 i oktober, og ventet 49,2.