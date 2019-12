Polaris Media henter finansdirektøren til EMGS

Finansdirektør i Electromagnetic Geoservices, Hege Veiseth, har sagt opp stillingen for å bli finansdirektør i Polaris Media.

Det opplyser selskapene mandag.

Veiseth begynte i EMGS tilbake i 2007, og har vært finansdirektør siden 2016.

– Jeg er svært tilfreds med at Veiseth begynner som CFO i Polaris Media. Veiseths erfaring passer godt med vår virksomhet, og jeg regner med at hun raskt vil innta en viktig rolle i utviklingen av selskapet. Polaris Media har hatt et meget spennende år i 2019 med god underliggende drift og investeringene i Stampen Media i Syd-Sverige og Polaris Media Sør, som vil bety en stor vekst for konsernet både i omsetning og antall abonnenter. Vi ser fram til å få Hege med på laget, sier konsernsjef i Polaris Media Per Axel Koch.

Anders Eimstad har blitt utnevnt til midlertidig finansdirektør, og har vært i selskapet siden 20016. Han går over i den nye stillingen fra 1. januar 2020.

Det opplyses samtidig om at Veiseth vil fortsette å jobbe i EMGS i en overgangsperiode.