Biotec Pharmacon opplyser mandag at selskapet har besluttet å endre sin strategi, og at det vil finne en ny eier for sårbehandlingen Woulgan.

Selskapet har investert tungt de siste årene, mens lønnsomheten har uteblitt. Ledelsen skrur derfor igjen pengekranen og vil fra nå av fokusere på å skape lønnsomhet gjennom sin enzynvirksomhet (ArcticZymes).

– For å støtte den nye retningen, vil selskapet gjennomgå en strukturell omorganisering som sikrer at passende ressursnivå tildeles til de respektive virksomhetene. Unødvendige kostnader vil også bli eliminert med intensjon om å føre konsernet til lønnsomhet i løpet av 2020, sier fungerende CEO, Jethro Holter.

– Til tross for selskapets betydelige innsats de siste årene for å skape kommersiell suksess for Woulgan, har inntektene ikke blitt realisert i henhold til forventningene. Etter å ha evaluert fremtidige alternativer, er det tydelig at vi ikke kan drive denne virksomheten til lønnsomhet. Derfor har vi tatt denne vanskelige beslutningen om å lete etter en ny eier for produktet, sier styreleder Dr. Marie Roskrow.

Biotec Pharmacon vil holde en pressekonferanse om den nye strategien 10. desember.